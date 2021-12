Test Solar Ash : imaginez la rencontre entre Jet Set Radio et Shadow of the Colossus

Le Test

Après avoir sorti le très bon Hyper Light Drifter en 2016, le studio Heart Machine s'est mis au travail sur Solar Ash, présenté alors comme un mélange entre Super Mario Galaxy, Shadow of the Colossus et Jet Set Radio. Après avoir terminé l'aventure, nous pouvons confirmer que cette description tient plutôt bien la route, et même ajouter quelques ingrédients à la recette puisque la partie artistique du jeu nous a rappelé par petites touches Furi, Gris, Sable ou encore The Legend of Zelda Breath of The Wild. Autant dire que nous nous sommes régalés !

L'Ultravide est un trou noir dévoreur de planètes, dans lequel l'héroïne du jeu n'hésite pas à plonger dès les premières secondes de l'aventure. En tant que "Coureur du vide", Rei cherche à sauver son monde natal en activant un dispositif capable de détruire de l'intérieur le terrible astre sombre. Ce contexte nous donne l'occasion de parcourir un univers étrange, constitué des restes des différentes planètes précédemment avalées par l'Ultravide. L'élément le plus surprenant est certainement le sol, semblable à un nuage laiteux dans lequel Rei s'enfonce à peine et sur lequel elle peut surfer. Cette substance couleur turquoise lui permet également de chuter de très haut sans jamais se faire mal, ce qui tombe bien car le level design joue énormément sur la verticalité. Des changements de gravité sont également au menu, car les niveaux sont plus ou moins sphériques. Il est donc possible de suivre la courbe du sol-nuage pour se retrouver la tête en bas par rapport au point de départ, sans même s'en rendre compte. Voilà qui justifie la référence à Super Mario Galaxy, même si les environnements prennent rarement la forme de simple astéroïdes.







Les décors sont souvent éclatés en différentes sections, que l'on peut parfois rejoindre en glissant sur des rails. La fluidité de mouvements est une constante du jeu, qui met d'ailleurs beaucoup l'accent sur l'exploration. Marche, patinage rapide, saut, double-saut, boost et grappin répondent ainsi à l'appel, tandis que de la matière noire escaladable est présente dans certains endroits. Le pouvoir de "zappe-temps" permet quant à lui de ralentir l'action afin de viser plus facilement les points d'accrochage. Certains niveaux proposent également des variations de gameplay fort sympathiques, à l'image des plantes génératrices de rails ou des champignons colorés dont les spores permettent d'ouvrir certaines portes. Une touche d'attaque est également disponible, mais la plupart des créatures que l'on rencontre meurent en trois ou quatre coups maximum. Parfaitement volontaire, cette simplicité en matière d'action pure est là pour ne jamais casser la fluidité de l'exploration. Le challenge n'est donc pas à chercher auprès des monstres de base, mais plutôt du côté des gigantesques boss appelés Vestiges.





DES BOSS HAUTS EN COULEURS