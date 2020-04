SNK Gals’ Fighters : un portage sur Switch à venir ? Le Queen of Fighters de retour

En 2000 sortait sur Neo-Geo Pocket Color SNK Gals' Fighter, un jeu de combat réunissant exclusivement des figures féminines de plusieurs franchises mythiques d'SNK comme Fatal Fury, The King of Fighters, Samurai Shodown ou encore Art of Fighting. Vingt ans plus tard, rien que ça, l'organisme de classification sud-coréen vient de créer la fiche du produit, indiquant une sortie apparemment prévue... sur Switch.



L'éditeur nippon prévoirait-il de sortir un remaster de son fameux de titre de baston ? Difficile encore de se prononcer même si l'affaire semble très probable : reste à voir si le jeu sera vendu séparément ou en tant que bonus dans un autre soft SNK.



N'oublions pas de préciser que la plateforme coréenne vient également de lister Mafia II Definitive Edition, ce qui est plutôt une bonne nouvelle compte tenu de la qualité de cette aventure criminelle publiée en 2010.