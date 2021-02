Six Days in Fallujah : le jeu que Konami avait annulé en 2009 fait son come-back, un nouveau trailer

Voilà un come-back que personne n'attendait. Six Days in Fallujah, un jeu de guerre prévu pour l'année 2010 et annulé par Konami à l'époque suite à un début de polémique, fait donc son grand retour sur le devant de la scène, avec un nouveau studio en charge du développement et un nouvel éditeur pour porter le projet jusqu'au bout. Exit Konami qui avait préféré se retirer du projet pour éviter tout amalgame et bad buzz, et le studio Atomic Games qui a été dissout, c'est désormais l'éditeur Victura et le studio Highwire Games qui ont repris le flambeau de ce titre laissé pour mort. Désormais prévu sur PC, PS4 et Xbox One pour 2021, Six Days in Fallujah va nous raconter l'histoire vraie de la deuxième bataille de Fallujah qui est entré dans l'histoire. Pour rappel, cet événement a commencé en 2004 après qu'Al-Qaïda ait pris le contrôle de l'une des villes principales d'Irak. Cette bataille s'est avérée être le conflit militaire le plus difficile pour les forces occidentales depuis 1968.C'est justement tout l'aspect réaliste que les nouveaux artisans du jeu souhaitent mettre en avant, et pour ce faire, ils ont travaillé en étroite collaboration avec les Marines et les soldats de première ligne qui ont combattu dans la Bataille de Fallujah. On apprend que plus d’une centaine de Marines, soldats et civils irakiens présents lors de la Deuxième Bataille de Fallujah ont partagé leurs histoires personnelles, leurs photographies et leurs enregistrements vidéo avec l'équipe de développement. Le jeu donne la parole à ces histoires grâce au gameplay et aux récits à la première personne capturés dans des séquences d'interviews documentaires originales. Six Days in Fallujah se veut le jeu de tir militaire le plus authentique à ce jour et vise à raconter ces histoires militaires et civiles avec l'intégrité qu'elles méritent. Dans le communiqué, on apprend que Victura et Highwire Games ont passé plus de trois ans à mettre le jeu en oeuvre, avec cette envie de plonger les joueurs dans l'incertitude et les tactiques de combats modernes que les autres jeux vidéo n'ont pas encore tenté. En attendant d'autres détails croustillants, on peut déjà voir le nouveau trailer.