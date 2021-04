Six Days in Fallujah : Santa Monica (God of War) avait récupéré le projet

A chaque fois que ce jeu commençait à ressembler à quelque chose qui proposait un vrai regard sur la guerre, les entreprises disaient "oui, mais non merci"", avoue l'ancien membre de Sony Bend.



Il faut dire que Six Days in Fallujah a toujours fait polémique : déjà en 2009, lors de son annonce, sa vision de la guerre irakienne d'un point de vue très américain (et patriotique) avait poussé Konami à faire machine arrière, abandonnant alors la conception. Ce n'est qu'il y a quelques semaines que l'on a appris sa remise en route, opérée désormais par Highwire Games et éditée par Victura. Le soft doit d'ailleurs sortir en cette fin d'année sur PC et consoles.





L'industrie du jeu vidéo dispose de quelques surprises franchement inattendues, à l'instar de ce fait dont on vient tout juste d'apprendre l'existence :C'est David Jaffe, lui-même créateur de la première aventure de Kratos, qui a révélé la chose lors d'une interview de Jeff Garvin, directeur créatif de Days Gone, sur sa chaîne YouTube : Jaffe lui a effectivement demandé s'il était au courant que Santa Monica eut récupéré Six Days in Fallujah il y a des années, lequel a répondu par l'affirmative. Présent lors d'une séance de validation du projet, Garvin aurait ainsi aperçu un début de chantier, alors annulé par Sony. "