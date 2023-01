Scrap Riders : le jeu indé en pixel-art de Microids lâche son trailer final

Pour célébrer comme il se doit la sortie de Scrap Riders, Microids a partagé la toute dernière bande-annonce du jeu, le fameux trailer de lancement. C'est évidemment l'occasion pour l'éditeur français de nous administrer une piqûre de rappel sur ce titre développé par le studio espagnol Games for Tutti. Mélange de point & click et de beat'em all, Scrap Riders propose une réalisation tout en pixel-art, histoire de bien cocher les cases du jeu indé un brin rétro. L'histoire quant à elle nous permettra d'incarner Rast, un contrebandier à l’humour caustique et membre du gang de motards hors-la-loi appelé Scrap Riders. Il n'y a pas vraimen d'objectif dans le jeu, si ce n'est de survivre dans ce monde post-apo où les terres sont devenues arides et les gangs bien féroces. En plus de combats, il faudra trouver des indices pour avancer dans l'aventure.Scrap Riders est disponible depuis aujourd'hui sur PC et Nintendo Switch.