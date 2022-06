Scrap Riders : un croisement entre beat'em all et point & click en pixel art, voici le trailer

Très présent ces dernières années, Microids est aujourd'hui un éditeur qui soutient les projets plus confidentiels, en d'autres mots les jeux indé. Avec Scrap Riders, on avait déjà eu un vague aperçu de ce qui nous attendait avec ce jeu développé par les Espagnols de Games for Tutti. Aujourd'hui, c'est un trailer de gameplay qui nous est proposé, histoire qu'on voit davantage les contours d'un titre qui ose mélanger beat'em all et point & click, le tout avec une enveloppe pixel-art du plus bel effet. L'ambiance du jeu s'annonce déjantée, avec ce côté post-apo et cyberpunk où les gangs à moto règnent en maître. Scrap Riders promet aussi des dialogues loufoques avec des personnages excentriques, sans oublier de nombreuses références méta, sans doute au genre. Voici d'ailleurs un bel aperçu en vidéo, et quelques screenshots plus bas.

Caractéristiques principales :

Un mélange de gameplay unique : Scrap Riders intègre des mécaniques de jeu originales, en associant aux bastons corsées du beat’em up les énigmes et les dialogues d’un jeu d’aventure en Point’n Click.



Une direction artistique rétro : plongez dans un univers old-school en pixel art et à la bande-son 16-bit !



Un humour déjanté et de nombreuses références pour initiés : partez à la rencontre de personnages excentriques aux dialogues loufoques, et tentez d’identifier toutes les blagues méta et les références pop culture cachées à travers le jeu !



Un monde cyberpunk captivant à explorer : découvrez les environnements variés de cet univers postapocalyptique, comme des terres désolées ou une métropole néo-punk dirigée par de puissantes corporations.