Scars Above : une date, une démo et du gameplay pour ce Returnal venu de Serbie

Annoncé cet été lors de la gamescom 2022, Scars Above a fait une petite apparition aux Game Awards il y a quelques jours. L'occasion pour les développeurs de Mad Heat Games de nous révéler quelques images de gameplay de ce jeu qui rappelle Returnal sur pas mal de points. Au-delà du fait d'incarner une femme partie explorer les contrées d'une planète mystérieuse, elle va devoir aussi affronter des créatures hostiles dans des environnements où la nature ne fait pas de cadeau. Elle fera aussi la rencontre de monuments mystérieux, comme ce monolithe capable de se décomposer en plusieurs morceaux rien qu'en s'approchant. Le gameplay de Scars Above est certes moins dynamique que Returnal qui se rapprochait d'un shoot'em up, mais l'ambiance installée n'est pas intéressante. Quant à l'histoire détaillée, sachez qu'on va endosser le rôle de Dr Kate Ward, une astronaute et une scientifique, envoyée dans le but d’explorer une structure alien colossale et énigmatique, appelée Metahedron, en orbite autour de la Terre. Bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévues et le Metahedron transporte Kate et son équipe à travers l’espace jusqu’à une mystérieuse planète extrasolaire où elle se réveille seule, dans un monde hostile et étrange. Bien déterminée à survivre, elle part à la recherche de son équipe et se résout à découvrir le mystère derrière ce qu’il s’est passé.



La sortie de Scars Above est assez proche puisque Prime Matter a confirmé son arrivée le 28 février 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One, sachant qu'une démo est actuellement disponible sur Steam. Elle démarre juste après le prologue et permet de s'amuser avec le premier chapitre du jeu.