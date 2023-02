Scars Above : focus sur l'histoire et le gameplay du jeu avec une grosse vidéo de gameplay

Février sera aussi un mois chargé en sorties de jeux vidéo, et parmi les jeux qui tenteront de faire leur place, il y a un certain Scars Above. Ce n'est évidemment pas le AAA super populaire qu'on retrouve en trend topic sur Twitter, mais il va tenter de se démarquer grâce à sa proposition de jeu d'action ambiance sci-fi. Développé par les Serbes de chez Mad Head Games, Scars Above nous mettra dans la peau d'une femme astronaute qui va se retrouver sur une planète extraterrestre belliqueuse. En effet, une structure alien colossale et énigmatique apparait en orbite de la Terre, que lmes Humains ont décidé d'appeler le "Metahedron". Une équipe de scientifiques et d’ingénieurs (la SCAR pour Sentient Contact Assessment and Response) est envoyée sur place pour enquêter. Evidemment, comme d'habitude, les choses ne se passent pas comme prévu et le Metahedron transporte Kate et son équipe à travers l’espace jusqu’à une mystérieuse planète extrasolaire. Seule, elle va devoir affronter la faune et la flore et tenter de retourner chez elle. Evidemment, d'aucuns citeront le Returnal de la PS5, mais Scars Above mettra davantage l'accent sur la recherche et l'exploration que les combats frénétiques de Returnal. Bien sûr, le jeu promet des affrontements comme on peut le voir dans cette vidéo.

La sortie de Scar Above est attendue pour le 28 février sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.