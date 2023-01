Scars Above : le Returnal serbe nous montre ses secrets de fabrication, une vidéo making of

Scars Above nous fait le plaisir de nous donner de ses nouvelles, à tout juste un mois de sa sortie. Souvent comparé au Returnal de la PS5 pour son univers et son personnage assez similaires (on incarne une astronaute qui se retrouve sur une planère mystérieuse et hostile où elle va devoir se défendre), le titre développé par le studio serbe Mad Head Games nous révèle quelques uns de ses secrets de fabrication. A travers une vidéo making of, les créateurs nous expliquent leur processus de création, et comment ils ont réussi à mélanger action-aventure, science-fiction, combat et intrigue complexe. Dans la peau du Dr Kate Ward, les joueurs Scars Above place les joueurs dans la peau du Dr Kate Ward, les joueurs vont devoir examiner les environnements, mais aussi scanner et analyser la faune et la flore, afin de créer différentes armes élémentaires, gadgets et consommables. La sortie de Scars Above est attendue pour le 28 février sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.