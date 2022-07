SBK 22 : du gameplay en 4K sur le circuit de Portimao

Annoncé en grandes pompes le mois dernier, SBK 22 marque avant tout le retour de la franchise après 10 ans d'absence. Si on avait eu droit à des screenshots uniquement pour le reveal du jeu, cette fois-ci, les amateurs de cylindrées vont être heureux de pouvoir découvrir la première vidéo de gameplay. Proposée au format 4K, histoire de bien voir tous les détails, elle se déroule sur le circuit de Portimao, l'un des tracés les plus emblématiques du championnat ! Le jeu promet une immersion totale avec un rendu réaliste, et qui permettra aussi d'incarner les plus grands de la discipline tels que Álvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Alex Lowes, Jonathan Rea, Toprak Razgatlıoğlu et Andrea Locatelli. Parmi les éléments qui ont été confirmés, on peut d'ores et déjà vous confirmer le retour du Championnat SBK, mais aussi d'un un mode Carrière qu'on espère complet, et également le Championnat Officiel 2022 WorldSBK présentant le véritable week-end SBK avec ses essais, ses Superpôles et ses courses. La sortie de SBK 22 est attendue pour le 15 septembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.