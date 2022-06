SBK 22 : la série fait son grand retour 10 ans après l'opus Generations, un trailer et le maximum d'infos

d’une large gamme de pneus





pour les pistes sèches et humides, sans oublier la gestion de carburant pour équilibrer le poids de la moto.









La sortie de SBK 22 est programmée pour le 15 septembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC.



La Fiction Team est, au contraire, entièrement axée sur la création d'une équipe totalement fictive avec un rendu et un style personnalisable", indique le communiqué. Enfin, le jeu en ligne n'a pas été oublié. "Jusqu'à 12 joueurs peuvent créer des lobbies en ligne, où les compétitions atteignent un tout autre niveau, nous assure-t-on. Le flux multijoueur est personnalisable en choisissant d'ajouter, ou non, la session Tissot-Superpole typique de SBK avant la course. Dans cette expérience entièrement en ligne, les joueurs ont la possibilité de personnaliser chaque course avec de nouveaux paramètres et de nouvelles règles."

C'est non sans une certaine fierté que Milestone annonce le grand retour de la série SBK, dix ans après SBK Generations sorti en 2012 sur Xbox 360, PS3 et PC. Bien évidemment, le jeu permettra de prendre part au championnat officiel 2022 du WorldSBK. "C'est la réplique parfaite des évènements du championnat qui ont lieu dans la réalité, grâce au calendrier des événements, au roster officiel et aux environnements de stands des équipes mis en avant par des effets photoréalistes et des modèles de personnages animés", explique le communiqué. Les développeurs ont collaboré avec de véritables pilotes, histoire que la physique soit la plus pointue possible. D'ailleurs, les joueurs disposerontPirelliCôté contenu, on nous indique que "le mode Carrière immersif offre de nombreuses façons de travailler autour des pilotes et des performances des motos. En évoluant dans les arbres de développement, les joueurs ont le contrôle total des réglages allant de la gestion du personnel à l’élaboration d’une configuration avancée pour la moto. La gestion du personnel implique l’embauche de différents professionnels comme le directeur du personnel, l’ingénieur en chef ou l’analyste de données. L’arbre de développement est structuré en différents domaines, chacun nécessitant un nombre spécifique de points de recherche pour être débloqué. Ces points sont acquis passivement par les ingénieurs ou activement par les joueurs en effectuant des tâches spécifiques lors des week-end de course."Le fameux système A.N.N.A. - basé sur les réseaux neuronaux et l’apprentissage automatique afin de garantir une expérience de jeu sur mesure - sera présent dans SBK 22, tout comme les différentes options de customisation pour les pilotes et les motos. "