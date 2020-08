Sam & Max This Time is Virtual : les deux compères enfin de retour, premier trailer !

Malgré son absence conséquente dans le paysage vidéoludique, il faut bien avouer que nous avons une affection profonde pour la franchise Sam & Max. Apparue sous les traits d'un point & click culte, la saga avait aussi fait l'objet d'une très chouette adaptation par Telltale il y a une quinzaine d'années : surprise, la soirée d'ouverture de la gamescom 2020 a permis de réanimer nos chers héros qui reprendront bel et bien du service dans un jeu... en réalité virtuelle.Hélas pour tous les joueurs non équipés, Sam & Max This Time is Virtual s'axera effectivement sous le signe de la VR exclusivement en permettant de suivre nos deux compères complètement déglingos dans de nouvelles enquêtes loufoques. L'humour déjanté de la série semble en tout cas préservé par Happy Giant, les développeurs du jeu : rendez-vous en 2021 sur... eh bien sur des plateformes qui restent encore à préciser.