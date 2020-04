Riot Games : les créateurs de League of Legends rachètent Hypixel Studios

D'abord à l'origine du très populaire serveur Hypixel de Minecraft, l'équipe de moddeurs du même nom aura finalement fini par fonder son propre studio en 2018 avec Hytale, un projet de grande envergure venant talonner l'iconique titre de Mojang. Avec des possibilités de création annoncées comme plus poussées et un aspect RPG creusé davantage, le jeu a connu dès sa mise en lumière un engouement certain : 56 millions de vues sur sa première bande-annonce, rien que ça, et un fort appui financier de Riot Games.Aujourd'hui, nous apprenons donc le rachat d'Hypixel Studios par la firme derrière League of Legends, décidément bien motivée à poursuivre son expansion. Cela faisait déjà dix-huit mois que l'entreprise conseillait grandement Hypixel dans le développement d'Hytale et pourra désormais travailler encore plus étroitement avec les concepteurs, basés en Irlande du Nord.Riot Games qui, désormais, commence à s'inscrire dans un imposant éventail de genres, le dernier en date n'étant autre que le FPS avec le très populaire Valorant. D'ailleurs, avez-vous eu le temps de jeter un œil à notre preview toute fraîche