Resident Evil 3 : Capcom prépare du contenu pour le mode multijoueur, une excellente chose

Courageux Survivants et sinistres Masterminds au programme. Jetez un coup d‘œil à la feuille de route pour le titre Resident Evil Resistance (inclus dans Resident Evil 3).



Jill Valentine sera jouable dès le 17 avril, d‘autres contenus sont à venir dans les prochains mois. pic.twitter.com/y6zAjKRiOB — Capcom France (@capcom_france) 9 avril 2020

Le fait que la campagne solo de Resident Evil 3 soit courte aurait été moins frustrant si Resident Evil Resistance - qui n'est autre que le mode multijoueur - avait du contenu à revendre. Or, on vous avait expliqué il y a quelques mois que ce n'était pas le cas, les parties se montrant assez vite répétitives. Capcom l'a bien compris et dévoile donc sur Twitter une feuille de route somme toute light, mais dont on peut néanmoins extraire quelques indications. Comme nous le savions déjà , Jill Valentine - l'héroïne du jeu aux côtés de Carlos Oliveira - sera disponible à partir du 17 avril prochain. Au mois de mai, un nouveau survivant débarquera dans le roster, ce qui portera le nombre de personnages disponibles à huit (January, Samuel, Tyrone, Valerie, Becca, Martin). Pour le mois de juin, on aura droit à une nouveauté en cours de construction - on ignore s'il s'agira d'une map ou d'un mode inédit, ou de tout autre chose. Enfin, Capcom mentionne "plus de nouveautés à venir" en juillet.Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que Resident Evil Resistance oppose une équipe de quatre survivants à un Mastermind. Ce dernier doit tout faire pour les empêcher de s'échapper de la map, tandis que l'objectif des rescapés est de remplir différents objectifs afin de prendre la poudre d'escampette.