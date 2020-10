Razer met à jour le portable Blade Stealth 13, voici les nouveautés

La marque aux serpents a profité de la RazerCon 2020 pour annoncer que le portable Blade Stealth 13 allait bénéficier d'une mise à jour, avec des processeurs Intel de 11e génération. L'ultra portable embarquera désormais un i7-1165G7 capable d'atteindre 4.7Ghz. Grâce à cette nouvelle puce, la marque nous confirme que le nouveau Blade est 2.7x plus rapide pour la création de contenus, et 20% plus rapide en bureautique. Ceux qui veulent pouvoir jouer avec ce PC seront ravis d'apprendre que la MX150 cède sa place à une GTX 1650Ti, ce qui va drastiquement booster le framerate, mais aussi les temps d'exports pour les monteurs vidéo. Deux options d'écran sont prévues, avec une dalle tactile OLED en Gorilla Glass capable d'afficher 100% du spectre DCI-P3, ou une dalle SRGB 120Hz pour les joueurs. Quel que soit votre choix, il faudra néanmoins se contenter de full HD, le 4K n'ayant pas vraiment grand sens sur un 13". Enfin, sachez que l'ordinateur sera certifié THX grâce à ses 4 HP intégrés, gage d'un son de qualité. Le Razer Blade Stealth sera disponible en octobre 2020 à partir de 1999.99€.