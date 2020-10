Razer : la marque aux serpents dégaine des boîtiers PC bien classes

La conférence de la RazerCon n'a pas oublié les amateurs de hardware PC, puisque la firme aux serpents en a profité pour dévoiler deux nouveaux boitiers PC pour ceux qui veulent se faire une config aux couleurs de la marque. Deux références ont été présentées, le Tomhawk A1 au format ATX et le Tomahawk M1 au format Mini-ITX. Très qualitative, cette case intègre des parois en verre trempé montées sur charnières, et tout l'espace nécessaire à un cable-management aux petits oignons.



Bien sûr, les grilles de ventilations sont coiffées de filtres anti-poussière, tandis que la base est éclairée par des bandes de LEDs Chroma paramétrables via le logiciel Synapse. L'intérieur est vaste, et permet d'installer des radiateurs jusqu'à 360mm à l'avant et 280 mm sur le dessus, des fois que vous soyez un amateur de watercooling. La face avant est sobre et intègre un logo rétroéclairé en vert, tandis que la connectique est rassemblée sur le dessus du boîtier. Le Tomahawk M1 (ITX) est déjà disponible au prix de 199.99€, tandis que le Tomahawk A1 (ATX) arrivera à l'automne 2020 à 229.99€.