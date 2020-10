Razer : la firme dévoile le micro pour streamer Seiren Mini

Parmi la foultitude d'annonces qui ont eu lieu lors de la RazerCon de ce weekend, celle-ci devrait intéresser les streamers. En effet, Razer vient de dévoiler un nouveau micro qui leur est dédié : le Seiren Mini. L'idée des ingénieurs a été de miniaturiser le micro, afin d'épurer et de débarrasser un peu les bureaux (souvent encombrés), de ceux qui diffusent leurs parties. Toujours plug & play via un câble USB, cette déclinaison mini propose un format particulièrement compact avec 15.25cm de haut et un poids contenu à 450 grammes, ce qui devrait nettement faciliter les transports. Au niveau de la technique, sachez qu'on nous promet un son professionnel avec un condensateur à capsule de 14mm afin d'obtenir un son plus clair. Pour éviter les sons parasites, ce micro adopte une nouvelle configuration cardioïde qui permet de rendre le micro plus directionnel. Enfin, le pied du micro est équipé d'un système antichocs afin d'éviter les bruits parasites issus des vibrations du bureau, comme par exemple celui du clavier. Le Razer Seiren Mini sera disponible dès le 10 octobre 2020 au prix de 59.99€.