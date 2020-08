QuakeCon : Bethesda offre Quake 2 et bientôt Quake 3 !

Pour remercier les joueurs qui ont donné pour une oeuvre caritative dans le cadre de la QuakeCon at Home 2020, Bethesda offre Quake II et bientôt Quake III Arena à tous ceux qui ont installé le launcher Bethesda.net. Comme chaque année, la convention de l'éditeur propose d'aider diverses ONG, et pour cette édition, les joueurs ont réussi à dépasser la barre des 30 000 dollars de dons qui seront reversés à diverses organisations dont Direct Relief, l'UNICEF, NAACP, Legal Defnse and Educational Fund ou encore The Trevor Project. Pour marquer le coup, l'éditeur nous informe donc qu'il est possible de télécharger gratuitement Quake II depuis Bethesda.net et ce, jusqu'à samedi soir (il y a une erreur dans le Tweet officiel). Mieux, à partir du 17 août, ce sera au tour du mythique Quake III Arena d'être gratuits pour une durée de 72h. Si jamais vous n'avez pas encore ces classiques dans votre ludothèque, c'est le moment ou jamais.