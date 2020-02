Predator Hunting Grounds : une bêta sanglante (et publique) commence aujourd'hui, le trailer

Cela faisait quelque temps que nous n'avions pas eu de nouvelles de Predator Hunting Grounds, annoncé comme une exclusivité PS4 mais qui se déclinera finalement dans une version PC réservée à l'Epic Games Store. Jeu multijoueur asymétrique, le titre développé par IllFonic (Vendredi 13, Le Jeu) opposera plusieurs soldats humains à un seul Predator pour un déséquilibre volontaire des forces... et un maximum de tactique et de nervosité.Avec un tel concept, le jeu est forcément compliqué à équilibrer et c'est bien pour cela que les développeurs américains viennent tout juste de lancer leur bêta publique : celle-ci est donc accessible par tous dès aujourd'hui et fermera ses portes dans deux jours, le 29 mars. Nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder et de vous rabattre sur ce nouveau trailer, court et efficace, afin de vous décider.