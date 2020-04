Predator Hunting Grounds : un trailer gore impliquant une femelle Predator !

Nous sommes à deux jours de la sortie de Predator Hunting Grounds, prévu sur PC et PS4 je vous le rappelle. Et sans surprise, pour fêter la commercialisation imminente du titre, les développeurs de Illfonic nous gratifient du trailer de lancement. Une vidéo qui sort le grand jeu pour séduire un maximum les joueurs, alors que les retours des journalistes et des personnes ayant pu tester la démo parlent d'un jeu qui manque encore de conviction pour être à la hauteur des attentes. On vous suggère en effet d'aller lire la preview de Damien Greffet du mois de septembre , ou celle d'Alix Dulac en début de mois pour constater que le gameplay asymétrique semble déséquilibré.En attendant notre test complet qui arrivera la semaine prochaine (nous recevons le jeu le jour de sa sortie, soit ce vendredi), ce trailer met l'accent sur les femelles Predator que l'on va pouvoir incarner dans le jeu. Une grande première puisque dans l'univers Predator, nous n'avions jamais encore vu de version féminine de ce chasseur hors du commun. La sortie de Predator Hunting Grounds est attendue pour le 24 avril prochain.