Predator Hunting Grounds : le DLC avec Schwarzenegger est dispo, un trailer viril pour fêter ça

20th Century Studios Game.





Bien que perfectible, Predator Hunting Grounds n'en reste pas moins un jeu multijoueur aux délicieuses références, s'appuyant sur un fan service véritable pour une expérience authentique. Et quoi de mieux que de ramener le Major Dutch lui-même en tant que personnage jouable ?IllFonic vient ainsi de sortir son tout nouveau DLC (au prix de 6,99 euros cependant) permettant d'incarner l'indémodable Arnold Schwarzenegger : comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours , cette petite extension n'apportera pas que des armes inédites (le QR5 ou la Tête de Marteau) mais aussi une véritable explication du fossé qui sépare l'aventure du film original, sorti en 1987, et le jeu vidéo. Via des répliques in-game et des cassettes disséminées à travers la map, il sera enfin possible d'en apprendre plus sur le passé du major Dutch et son combat acharné contre les predators : et oui, il s'agit d'une histoire officielle conçue en collaboration avec