Pokémon Ecarlate & Violet : un nouveau système de combat automatisé mis en place, les explications

Après le succès commercial (mais pas critique) de Légendes Pokémon Arceus en début d'année, Nintendo et The Pokémon Company rempilent et nous proposeront dès le mois de novembre prochain un nouvel épisode, qui reprend la structure habituelle des jeux Pokémon, avec deux éditions distinctes. Avec Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, les développeurs de Game Freak promettent cette fois-ci un vrai open world, avec par ailleurs un système de combat qui a évolué. Comme on peut le voir dans la vidéo, il est désormais possible de se balader dans la région de Paldea avec l'un de ses Pokémon à ses côtés. Parce qu'il nous suit à la trace, il est alors possible de l'envoyer dans une direction grâce à la fonctionnalité "Let's Go / En avant !" Pratique pour ramasser les objets se trouvant dans la zone, ou carrémenr déclencher des combats auto avec d'autres Pokémon. Le cas échéant, il est possible de rester à côté du Pokémon qui se bat pour le surveiller et du coup, en profiter pour aller se balader ou chercher des objets alentours. Quant à votre Pokémon domestique, lorsqu'il met K.O. des Pokémon sauvages lors des combats auto, il peut alors gagner des objets et des points d'expérience. Voilà qui risque de changer la donne avec cette nouvelle approche, surtout chez les puristes qui y voient une façon de simplifier encore plus le gameplay.La sortie de Pokémon Violet et de Pokémon Ecarlate est attendue pour le 18 novembre prochain sur Nintendo Switch.