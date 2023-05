Planet of Lana : une nouvelle vidéo et surtout une date de sortie pour la prochaine exclu Xbox

Lana, une jeune fille qui va se réveiller au milieu d'une forêt, avec la mémoire qui vacille. Elle a un seul objectif : retrouver sa soeur qui a été enlevée par une armée de robots belliqueux. Planet of Lana se distingue par sa direction artistique pleine de charme, ses animations soignées et surtout un gameplay qui permettra pas mal de choses.

les équipes de Wishfully Studios semblent avoir enfin finalisé leur jeu. Par le biais d'une nouvelle vidéo, les développeurs nous font savoir que non seulement la production est achevée, mais en plus, le jeu arrivera le 23 mai prochain sur PC, Xbox Series et Xbox One. L'occasion de découvrir de nouvelles images de ce jeu qui rappelle LIMBO dans de nombreux aspects, mais avec une ambiance nettement plus chatoyante. On rappelle que l'histoire nous contera les péripéties de