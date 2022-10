Planet of Lana : 19 min de gameplay commentées par les développeurs, un régal pour les yeux

Planet of Lana fait son grand retour en ce mois d'octobre particulièrement chargé avec une grosse vidéo. Pas moins de 19 minutes de gameplay offertes par les développeurs (le directeur créatif Adam Stjarnljus et le co-réalisateur et scénariste Klas Eriksson), qui sont d'ailleurs présents pour commenter ce qui se passe à l'écran

Révélé en juin dernier lors du Day of the Devs puis dans le cadre du Future Games Show 2022,. L'occasion de mieux faire connaissance avec Lana, une jeune fille qui se réveille dans une forêt, où une créature du nom de Mui essaie tant bien que mal de le réveiller. L'histoire se déroule sur la planète Novo et va nous raconter les péripéties de cette Lana, qui va porter secours à sa soeur après que cette dernière se soit faite enlever par une armée de robots. Avec ses graphismes soignés et chatoyants, ses animations travaillées, Planet of Lana dégage immédiatement une ambiance particulière.Dans cette vidéo, on apprend que le jeu ne sera pas sous-titré, puisque les personnes parlent une langue inconnue et l'idée est de rester perdu, tout en essayant de comprendre ce qui se dit juste par l'intonation des voix. Quant à Mui, cette petite bête qui suit Lana à la trace, elle pourra l'épauler dans certaines action, sachant que la jeune fille peut lui donner des ordres. Le jeu sera d'ailleurs truffé de nombreux puzzles qui ont été élaborés autour des capacités de Lana. Il y aura donc une interaction entre les deux personnages, avant qu'ils puissent progresser ensemble et éviter les attaques ennemies. Pour l'heure, les robots n'ont pas encore été dévoilés en détails, mais une chose est certaine, Planet of Lana offrira des décors magnifiques, où l'on peut voir le vent faire bouger les branches et les feuillages. Des graphismes qui ont par ailleurs été peints à la main par les équipes de Wishfully Studios.La sortie de Planet of Lana est attendue pour le printemps 2023 sur PC, Xbox Series et Xbox One.