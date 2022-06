Planet of Lana : une nouvelle vidéo de gameplay, la direction artistique est vraiment à tomber par terre

Planet of Lana refait surface dans le cadre du Future Games Show 2022. L'occasion pour les développeurs de Wishfully Studios de dévoiler une toute nouvelle vidéo de gameplay dans laquelle on peut voir l'héroïne Lana et son chat Mui s'entraider pour progresser dans les différents niveaux. Mais cette séquence de plus de deux minutes permet surtout d'admirer encore une fois la direction artistique de Planet of Lana qui est à tomber par terre. Chaque environnement est un régal pour les yeux, sans oublier le travail réalisé au niveau des animations.







Pour mémoire, Lana a décidé de porter de secours à sa soeur qui s'est fait enlever par une armée de robots. D'ailleurs, dans le trailer d'aujourd'hui, on peut apercevoir quelques-uns des ennemis qui se dresseront sur sa route et celle de son compagnon félin. Si l'on nous promet des "situations dangereuses" ainsi que la nécessité de faire preuve de ruse et de bon sens, on nous affirme également que la camaraderie jouera un rôle important dans Planet Lana sans plus de précision pour le moment.







On rappelle que la sortie du jeu est prévue pour cette année sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.







































