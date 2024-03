Planet of Lana : le cinematic plateformer arrive sur PS5, PS4 et Nintendo Switch, nouvelle vidéo

Wishfully Studios et édité par Thunderful Publishing sinon.





Sorti sur PC, Xbox Series et Xbox One le 16 mai 2023, Planet of Lana va pouvoir s'aventurer vers de nouvelles contrées. Après une petite année d'exclusivité avec Microsoft, ce cinematic plateformer va débarquer sur PS5, PS4 et Nintendo Switch le 16 avril prochain. Pas de grand changement ni de contenu en plus en arrivant sur ces nouvelles plateformes, juste l'occasion de découvrir un jeu qui a fait mouche lors de sa sortie, grâce à sa plastique très séduisante, son propos touchant et son gameplay captivant. Une nouvelle vidéo accompagne la bonne nouvelle qu'on vous partage sans plus attendre. C'est toujours développé par