PGA TOUR 2K25 : plein de vidéos qui détaillent gameplay et contenu pour la sortie du jeu

Dévoilé début janvier 2025, PGA Tour 2K25 est d'ores et déjà disponible, et 2K Games nous le fait savoir en publiant le trailer de lancement, mais aussi plusieurs autres vidéos pour détailler mécaniques de gameplay, modes de jeu, Season Pass et autres contenu pour donner envie de se replonger sur les plus beaux greens du monde entier. On rappelle que la série est de retour après une année de pause et que cette fois-ci, plusieurs vedettes seront à l'affiche comme Tiger Woods, Max Homa et Matt Fitzpatrick qui seront d'ailleurs en couverture. 2K Games insiste sur l'amélioration des graphismes, la nouvelle mécanique EvoSwing qui offre plusieurs nouveaux types de coups, de trajectoires de balle et de roulements physiques. Et bien sûr, 2K Games oblige, on va retrouver les modes MyPLAYER et MyCAREER, repris de NBA 2K et adaptés à tous les jeux de sport de l'éditeur. Allez, on vous laisse en compagnie de l'ensemble des vidéos promotionnelles et informatives.