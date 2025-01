PGA TOUR 2K25 : le jeu de golf de retour après 1 an d'absence, voici les nouveautés et changements

Que les amateurs de pelouse bien taillée et de birdies se réjouissent : PGA TOUR sera de retour en 2025 ! 2K Games vient en effet d'annoncer la sortie de PGA TOUR 2K25 pour le vendredi 25 février sur PC, PS5 et Xbox Series, après un an d'absence. La franchise n'est désormais plus annualisée car l'éditeur préfère laisser le temps aux développeur de HB Studios de se donner les moyens de revenir avec un épisode plus travaillé et avec des nouveautés conséquentes. Première chose à savoir : Tiger Woods ne sera pas le seul sportif à être sur la jaquette, et cette année, il partage l'affiche aux côtés de Max Homa, six fois vainqueur du PGA TOUR, et Matt Fitzpatrick, athlète britannique qui a lui aussi remporté quelques tournois majeurs. Cela dit, ces trois golfeurs ne seront pas les seuls dans le jeu, puisque PGA TOUR 2K25 proposera 11 joueurs et joueuses professionnels au lancement, dont Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim, Brooke Henderson, etc. Evidemment, ceux qui souhaitent avoir leur propre personnage pourront se lancer dans le mode "MyPLAYER" avec un éditeur de perso qu'on nous dit le plus diversifié à ce jour. Les développeurs ont en effet mis en place un nouveau système de points d'attributs, des arbres de compétences plus poussés et un tout nouveau système de progression de l'équipement, avec des marques sous licence au niveau des fringues comme des marques de clubs de golf.







Ça, c'est pour apâter le chaland avec du sponsoring et des vedettes de la discipline, mais côté gameplay, on nous annonce aussi du renouveau. La première n'est autre que l'arrivée d'une nouvelle mécanique, l'EvoSwing qui permet de rendre les mouvements encore plus fluides et réalistes, avec de nouveaux types de coups, des trajectoires de balles plus précises, et des physiques de rotation poussées. Côté contenu, PGA TOUR 2K25 proposera pas moins de 29 parcours sous licence au lancement du jeu, dont l'U.S. Open 2025 à Oakmont Country Club, le PGA Championship 2025 à Quail Hollow Club, le 153e Open au Royal Portrush Golf Club, sachant que d'autres tracés seront disponible après la sortie du jeu, pour la Saison 2 et 2K Games tease déjà la présence du Old Course à St. Andrews. Comme d'hab' avec les productions 2K Games, on pourra aussi compter sur le mode "MyCAREER" qui permettra de participer à des tournois majeurs, avec cette mécanique permettant de simuler dynamiquement les parties, ou de jouer des moments de jeu supplémentaires grâce aux tout nouveaux événements d'entraînement et d’avant-tournoi.