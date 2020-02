PES 2020 : une nouvelle mise à jour sera déployée cette semaine

Data Pack 4.0 goes LIVE this week! 🙌



Can't wait? Well, how about some new player faces in the meantime...

#eFootballPES2020 pic.twitter.com/p4XZ4XBYo7 — eFootball PES (@officialpes) 10 février 2020

Les possesseurs de PES 2020 seront certainement intéressés d'apprendre qu'une nouvelle mise à jour sera déployée dans le courant de la semaine. C'est en effet ce qu'annonce Konami via Twitter, sans préciser la moindre date de sortie. Toutefois, compte tenu que PES Mobile va également bénéficier d'une update le 13 février prochain, on peut supposer que le patch sera disponible au même moment sur consoles et PC.Quoi qu'il en soit, on nous promet quelques ajustements au niveau des faciès, notamment ceux de Dean Henderson (Sheffield United), Valentino Lazaro (Newcastle), Wesley (Aston Villa) et Wayne Rooney (Derby County). La communauté espère que cette mise à jour ne se limitera pas qu'à des retouches graphiques, et que quelques modifications en matière de gameplay seront aussi apportées.