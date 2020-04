PES 2020 : le coronavirus oblige Konami à repousser la sortie du DLC dédié à l'Euro 2020

UEFA eEURO 2020

UEFA EURO 2020, indique par ailleurs le communiqué. Cependant, les joueurs qui possèdent une copie d’eFootball PES 2020 ou qui prévoient de l’acheter pourront toujours profiter de la mise à jour gratuite sur PlayStation 4, Xbox One et PC Steam lorsqu’elle sera disponible par le biais d’un Data Pack." Pour le moment, aucune nouvelle date n'est mentionnée.Concernant la compétition eSport, on nous explique qu'elle se poursuivra jusqu’à la finale qui se tiendra en ligne les 23 et 24 mai. "Les finalistes devaient se réunir à Londres en juillet mais le tournoi se déroulera désormais virtuellement", souligne l'éditeur japonais. En attendant de savoir si l'add-on débarquera cette année ou pas, on rappelle que le Data Pack 6.0 est disponible depuis la semaine dernière . Le moment ou jamais de bénéficier des nouvelles coiffures de Neymar et Cristiano Ronaldo.