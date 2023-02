Peppa Pig World Adventures : le gameplay enfin dévoilé, c'est comme le dessin animé

Peppa Pig : World Adventures nous fait le plaisir de revenir sur le devant de la scène grâce à la mise en ligne de son premier trailer de gameplay. Comme le nom le suggère, il sera question de faire le tour du monde, de

Annoncé mi-décembre dernier,l’Italie aux Etats-Unis, en passant par l'Australie, l’Allemagne, l’Espagne, la Grande-Bretagne et bien d’autres endroits, le but étant de remplir les missions et collecter par la même occasion des cartes postales lors de leurs voyages. Notre famille de cochons auront plusieurs façon de voyager : à bateau, en sous-marin, dans un des emblématiques taxis jaunes de New York, tout en profitant de la météo de chaque pays. Peppa Pig : World Adventures est un jeu développé par Outright Games, en partenariat avec Hasbro, et sortira le 17 mars 2023 sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en version physique et sur Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC en version digitale.