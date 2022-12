Peppa Pig World Adventures : un nouveau jeu vidéo en 2023, 1er trailer

2023 marquera le retour de Peppa Pig en jeu vidéo. Bandai Namco Entertainment vient en effet d'annoncer l'arrivée de Peppa Pig : World Adventures sur à peu près tous les supports du marché. Il s'agit d'un nouveau jeu d'aventures où Peppa Pig et sa famille vont partir aux quatre coins du monde. New York, Paris, Londres, l’Australie et bien d'autres pays, telles sont les destinations qui attendent Peppa Pig et ses amis avec des missions et des objectifs spécifiques au pays dans lequel nos cochons se baladent. Le trailer d'annonce nous permet aussi de constater qu'il sera possible de personnaliser son personnage de la tête aux pieds, mais aussi bâtir une maison dans le quartier de Peppa et la décorer avec les objets à collectionner et les souvenirs récupérés lors de son tour du monde. Peppa Pig : Aventures autour du Monde est développé par Outright Games pour le compte de Bandai Namco Entertainment et sortira le 17 mars 2023 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.