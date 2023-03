Peppa Pig World Adventures : un trailer final qui fait le tour du monde

Peppa Pig : Aventures autour du Monde sort enfin sur PC et consoles. A cette occasion, Bandai Namco Entertainment a publié le fameux trailer de lancement, qui permet d'avoir un bref aperçu de ce qui nous attend dans ce jeu familial. On rappelle que dans cet épisode, Peppa et toute sa famille partent pour un long voyage aux quatre coins du monde. De l’Italie aux Etats-Unis, en passant par l'Australie, l’Allemagne, l’Espagne, la Grande-Bretagne et d'autres lieux encore, chaque pays proposera son ambiance et ses caractéristiques de gameplay. La vidéo nous permet aussi d'avoir un aperçu de l'éditeur de personnages, mais aussi le système de construction de la maison. C'est développé par le studio

Après plusieurs mois d'une campagne promotionnelle tranquille, le jeuOutright Games qui a pensé à de nombreuses fonctionnalités afin de rendre le jeu accessible aux plus jeunes joueurs. On y trouvera un didacticiel guidé, un menu intuitif, une narration continue, mais aussi des mécaniques de jeu simples qui aident les enfants en faisant appel à un nombre limité de boutons sur la manette.