Paper Beast Folded Edition : une version non VR annoncée sur PC, la bande-annonce envoûtante

Parmi les jeux atypiques de cette année, Paper Beast tient certainement une place de choix. Nouveau titre d'Eric Chahi (Another World, From Dust) et de son studio montpelliérain Pixel Reef, le soft fut conçu pour la réalité virtuelle, d'abord sur PS4 pour le PSVR puis sur PC : aujourd'hui, les développeurs annoncent la Folded Edition, une mouture qui n'exigera aucun casque VR et qui sortira sur Windows le 20 octobre prochain.Évidemment, on se demande comment retranscrire tout le gameplay de cette expérience immersive et originale au clavier/souris : en attendant de pouvoir tester ça de notre propre main, les développeurs nous gratifient d'une bande-annonce inédite. Pour rappel, il est ici question d'y découvrir un monde mystique au sein d'une base de données informatique, dans laquelle évolue toute une faune impressionnante. Et, d'ailleurs, notre test est disponible à cette adresse