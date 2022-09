Pacific Drive : un jeu de survie au volant d'un vieux break arrive sur PS5 et PC, un 1er trailer chelou

Parmi les nombreux AAA que Sony Interactive Entertainment a montré lors de son State of Play du 14 septembre 2022, on a découvert un certain Pacific Drive. Il s'agit d'une nouvelle licence développé par un jeune studio, Ironwood Studios, qui nous propose une balade dans une nature hostile où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus paranormales. Un thème qui pourrait faire écho à ce qui nous arrive en ce moment, sauf que le jeu se veut avant tout une science-fiction. Là où Pacific Drive est encore plus atypique, c'est qu'il se définit comme un jeu de survie en vue subjective, se déroulant essentiellement au volant d'une vieille break qui rappelle un peu le Ecto-1 des Ghostbusters. Dans le trailer d'annonce, on aperçoit que notre personnage principal peut sortir et rentrer de sa voiture, puisqu'une l'une des mécaniques de gameplay est de récupérer des ressources afin d'entretenir et améliorer sa voiture. En gros, tant qu'on la fait fonctionner, elle nous protégera des dangers environnants.









Quant à l'histoire, on se retrouve en 1955, période pendant laquelle le gouvernement des États-Unis s'est emparé d'une région du Pacifique Nord-Ouest. La péninsule olympique est devenue une zone de tests de nouvelles technologies, mais ces créations utopiques ont eu un impact sur la nature : rayonnement grave, effondrement de l'environnement et horreurs surnaturelles. Le gouvernement a muré la zone et établi la zone d'exclusion olympique, et ce qui s'est passé à l'intérieur n'a jamais été révélé au grand public. C'est là que le joueur intervient, et comme il est curieux, il va s'aventurer dans cette zone interdite. Sur place, on va donc trouver ce break à peine en marche au fond des bois, ainsi qu'un atelier automobile abandonné qui va devenir la base de toutes opérations pour réparer et améliorer le bolide en toute sécurité. Bâti comme un "road-lite", chaque voyage du garage à la Zone est truffé de danfers qui va nos obliger à survivre le plus longtemps possible. Les lieux changent à chaque tempête qui passe, faisant de chaque voyage une expérience différente. Pacific Drive est attendu pour courant 2023 sur PS5 et PC.