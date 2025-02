Pacific Drive : c'est 1 million de ventes en un an, James Wan toujours sur le coup d'une adaptation en série télé...

Sortie le 22 février 2024, Pacific Drive est un joli petit succès avec son million de copies vendues en l'espace d'un an. Un exploit que Ironwood Studios s'est empressé de partager, ce qui prouve que des projets indé qui peut paraître obscurs peuvent trouver une voix vers une grande popularité. Et pour un jeu qui a été développé par une équipe de 20 personnes, autant vous dire que c'est du pain béni. On rappelle d'ailleurs que Pacific Drive n'est pas uniquement un succès critique et commercial, c'est aussi un jeu qui intéresse Hollywood, et un certain James Wan (Saw, Fast and Furious 7, The Conjuring), qui a acheté les droits de licence pour en faire une série télé. One ne sait pas quand cette adaptation sur petit écran arrivera, mais en attendant Ironwood Studios précise qu'un nouveau pack d'extension arrive bientôt, histoire de prolonger l'expérience.