Pacific Drive : le gameplay enfin détaillé, ça va crafter à fond !

on se retrouve en 1955, période pendant laquelle le gouvernement des États-Unis s'est emparé d'une région du Pacifique Nord-Ouest. La péninsule olympique est devenue une zone de tests de nouvelles technologies, mais ces créations utopiques ont eu un impact sur la nature : rayonnement grave, effondrement de l'environnement et horreurs surnaturelles. Le gouvernement a muré la zone et établi la zone d'exclusion olympique, et ce qui s'est passé à l'intérieur n'a jamais été révélé au grand public. C'est là que le joueur intervient, et comme il est curieux, il va s'aventurer dans cette zone interdite.Ce qu'on ne savait pas jusqu'à présent, c'est que notre héros va devoir crafter son véhicule pour qu'il puisse continuellement tourner. Fort heureusement, il dispose d'un garage où il peut tout réparer mais aussi améliorer, sachant qu'il peut aussi ramasser des pièces sur d'autres véhicules laissés à l'abandon. Seulement voilà, en partant sur les routes ou à l'orée des forêts, notre ingénieur se retrouve aussi proche de la menace et de l'ennemi qui peut surgir à tout moment. Mais ces créatures sorties de nulle part ne sont pas les seuls à craindre et à fuir, puisqu'il y a aussi l'instabilité qui est un phénomène étrange capable de tout broyer sur son passage. On en voit un peu les conséquences dans la vidéo.La date de sortie de Pacific Drive est attendue courant 2023 sur PC et PS5.