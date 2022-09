Operation Wolf : un remake du rail-shooter de Taito par Microids, les 1ères images

On le sait, Microids a de grosses ambitions internationales, et il y a un peu moins d'un an, l'éditeur français avait annoncé un partenariat avec Taito pour le revival de plusieurs de ses anciens jeux. On a eu l'annonce de Joe & Mac et Arkanoid il y a quelques mois, voici celle de Operation Wolf Returns : First Mission, faite en plein Tokyo Game Show 2022, ce qui explique aussi pourquoi Microids a un stand au Makuhari Messe cette année. Il s'agit ni plus ni moins que du remake du célèbre rail-shooter de Taito sorti en Arcade en 1987 et qui a bercé la jeunesse de nombreux quarentenaires (et plus) d'aujourd'hui. Cette réinterprétation est réalisée par le studio français Virtuallyz Gaming, habitué aux jeux VR et dont les locaux sont situés à Aix-en-Provence. Comme on peut le voir sur les premières images partagées (pas de vidéo encore à ce stade de l'annonce), on constate que les développeurs sont partis d'une copie blanche, avec un rendu 3D qui va essayer de garder l'esprit de l'oeuvre d'origine, bien que la directtion artistique soit complètement différente.Microids dévoile dans son communiqué une campagne jouable en solo ou à 2 joueurs en local, avec on l'espère des nouveautés pour que ce remake de 2022 soit des plus intéressants. Evidemment, puisqu'il s'agit encore d'un rail-shooter, le gameplay devrait rester assez basique, mais on compte sur le studio français pour nous surprendre également. Quant à l'histoire, puisqu'on a des infos dessus, sachez qu'elle traitera d'un trafic d'armes et de drogue, obligeant le gouvernement américain à envoyer deux super agents contre-carrer les plans du Général Viper, démanteler l’organisation et libérer les otages détenus dans les camps alentours.

La sortie d'Operation Wolf Returns : First Mission est prévu pour cet automne 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, sachant que seules les versions PlayStation et Nintendo auront droit à une commercialisation physique. Le reste sera uniquement en digital. Enfin, sachez qu'une version VR pour Meta Quest 2 sera disponible courant 2023.