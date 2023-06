Operation Wolf Returns First Mission : 1er trailer de gameplay, il y a des chatons trop mignons dans la vidéo

Annoncé en septembre 2022 parmi les innombrables titres que prépare Microids, Operation Wolf Returns First Mission fait un retour dans l'actu chaude du jeu vidéo grâce à la publication de son premier trailer de gameplay. Plusieurs choses sont à retenir de cette vidéo, à commencer par sa réalisation plutôt soignée, ses graphismes cartoon qui matche bien, sa date de sortie fixée au 13 juillet prochain, mais aussi et surtout qu'il s'agira du premier jeu en réalité virtuelle de l'éditeur français. Microids se donne les moyens de varier son catalogue et pour ce faire a fait appel au studio Virtuallyz Gaming, déjà expert en VR. A ce propos, on apprend que ce Operation Wolf Returns First Mission VR sera compatible avec le Steam VR, le Meta Quest 2, le PlayStation VR 2 et la Pico 4 ; comme ça, pas de jaloux.

Côté contenu, Microids annonce une campagne jouable en solo en VR, avec un gameplay qui a été retravaillé pour convenir aux canons du genre, sans oublier de conserver ce côté arcade rétro rail shooter pour nous donner l'impression de retomber dans les salles d'arcade de l'année 1987. Le mode solo sera composé de 6 niveaux (oui, c'est très court) et on espère que Microids a prévu des DLC (gratuits de préférence) pour les mois après le lancement du jeu. Toutefois, il est précisé qu'on pourra aussi s'amuser avec le mode "Survie", qui consiste à affronter des vagues d'ennemis incessantes, histoire de tester notre endurance. Si la date de sortie de ce Operation Wolf Returns First Mission VR est calée au 13 juillet 2023 sur Steam VR, Meta Quest 2, PlayStation VR 2 et Pico 4, le jeu sera aussi disponible en version classique, sans option VR, à partir de l'automne 2023 sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.