Oddworld Munch's Oddysee : un trailer déjanté et une date pour la version Switch

C'est qu'il commence à dater, ce bon vieil Oddworld Munch's Oddysee (L'Odyssée de Munch par chez nous) fanfaronnant. Sorti en 2001 sur Xbox, ce troisième titre de l'illustre saga s'est ensuite vu porter sur les machines Nintendo puis, des années plus tard, en HD sur PlayStation 3, PS Vita et même mobiles : il faut croire que le jeu de plateformes d'Oddworld Inhabitants n'a pas encore terminé son petit bonhomme de chemin puisqu'il est également prévu sur Switch, dont voici justement un nouveau trailer complètement barré.Plus qu'un aperçu de l'aventure colorée d'Abe et Munch, cette bande-annonce dévoile également la date de sortie de cette mouture Nintendo, alors prévue le 14 mai sur l'eShop. Pour les collectionneurs, pas d'inquiétude puisqu'une version boîte est également prévue, toutefois plus tard dans l'année pour des raisons sanitaires que l'on imagine bien. Un titre qui pourrait bien éveiller en vous quelques sympathiques souvenirs d'il y a deux décennies (outch).