Obi-Wan Kenobi : l'actrice Moses Ingram victime de racisme, Ewan McGregor intervient en vidéo

Si Obi-Wan Kenobi fait le bonheur de Disney et de ses acteurs, surtout depuis qu'on a appris qu'il s'agit du meilleur lancement ever sur la plateforme Disney+ depuis sa création, d'autres événements viennent en revanche gâcher la fiesta. L'actrice Moses Ingram, qui interprète la Troisième Soeur des Inquisiteurs, aussi connu sous le nom de Reva Sevander, a été victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram. Afin de dénoncer ces comportements honteux, elle a décidé de partager certains messages qui lui ont été envoyés sur Internet.



Pour faire court, il y en a des centaines des messages comme ça, et je vois aussi ceux qui viennent ici pour me défendre, cela compte énormément pour moi. Parce qu’il n’y a rien qui puisse pour stopper cette haine. Je me demande à quoi je sers, et même pourquoi je vous raconte ça… Je n’ai pas de réponse. Ce qui me dérange le plus, c’est ce sentiment que j’ai au fond de moi, que je dois la fermer et encaisser. Que je dois faire bonne figure. Je n’ai pas les épaules pour ça. Donc je veux vraiment remercier ceux qui sont présents pour me défendre dans les commentaires. Les autres ? Vous êtes bizarres.



Si Moses Ingram s'était préparée à se faire attaquer pour sa couleur de peau, elle ne s'attendait peut-être à autant de haine, et cette histoire rappelle ce qui s'est passé pour l'actrice Kelly Marie Tran lors de la sortie de Star Wars VIII : Les Derniers Jedis. Elle aussi avait été victime d'une vague de harcèlements en, ligne du fait de ses origines asiatiques. Selon certains fans de Star Wars, les minorités n'ont visiblement pas leur place dans l'univers de George Lucas. Evidemment, cela n'a pas laissé de marbre les membres de Disney, et notamment Ewan McGregor qui est aussitôt monté au créneau, lui qui est également producteur exécutif de la série. Dans un message posté sur les comptes officiels Star Wars, sur Twitter et Instagram, l'acteur anglais commence par remercier la communauté d'avoir fait de la mini-série la plus regardée sur Disney+, puis s'empresse d'évoquer le harcèlement dont est victime Moses Ingram. Il a rappelé la talent de la comédienne, l'importance de son personnage dans l'univers Star Wars et a indiqué fermement qu'il n'y avait aucune place pour le racisme dans l'univers Star Wars.





A personal message from Ewan McGregor. pic.twitter.com/rJSDmj663K — Star Wars (@starwars) 1 juin 2022