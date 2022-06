Obi-Wan Kenobi : c'est le meilleur démarrage ever d'une série sur Disney+, un point sur les chiffres

Pas super emballé par les deux premiers épisodes d'#ObiWaKenobi, le troisième vient en revanche de monter la barre assez haute. Et la haine d'Anakin Skywalker envers son ancien maître n'y est pas étranger.



Et puis ce jeu de cache-cache dans la pénombre... 🤩

Lancés exceptionnellement le vendredi 27 mai 2022, les deux premiers épisodes de la mini-série Obi-Wan Kenobi étaient extrêmement attendus par la communauté Star Wars. Celle-ci qui s'est manifestée massivement, au point que le show est devenu le meilleur démarrage de la plateforme Disney+ depuis sa création en 2019. Un score établi sur le nombre d'heures streamées durant le week-end d'ouverture, mais malheureusement pas détaillé par la firme de Disney qui prend le soin de ne pas tout révéler publiquement. Sur les réseaux sociaux, et particulièrement Twitter, le sujet "Obi-Wan" était également en trend topic très rapidement. Forcément, avec une histoire qui se situe juste après le film Star Wars Episode III : La Revanche des Siths qui s'est achevée sur l'affrontement entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, qui a découpé tous les membres de son disciple et l'a fait devenir le redoutable Dark Vador. On rappelle que l'histoire de la série Obi-Wan Kenobi se situent 10 ans après les événements de l'Episode III, que Obi-Wan se fait désormais appeler Ben et cherche la paix, tandis que Anakin n'a qu'une envie : le retrouver pour le faire souffrir...A noter que le troisième épisode est disponible depuis aujourd'hui, mercredi 1er juin 2022 et qu'il a monté le niveau de la série d'un cran. Dark Vador est là et il n'est clairement pas content...