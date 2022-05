Star Wars Andor : la série préquelle du film Rogue One révèle son trailer, c'est sombre et ambitieux

Star Wars Celebration 2022 qui se déroule en ce moment à Anaheim (banlieue de Los Angeles), la firme de Mickey nous a révélé le traile de Star Wars Andor, la nouvelle série à venir sur Disney+ dès le 31 août prochain. Pour celles et ceux qui auraient manqué son actualité, sachez qu'il s'agit d'une préquelle du film Rogue One sorti en 2016 et qui avait été pas mal apprécié par les fans de Star Wars à l'époque. Ça sera donc l'occasion de revoir Cassian Andor, toujours interprété par Diego Luna et qui va nous narrer comment la Résistance s'est mise en place contre l'Empire galactique. Les premières images annoncent une série plus sombre que les autres (The Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi), avec pas mal d'ambitions visuelles. On y voit en effet des décors vastes, mais surtout variés, avec des décors intérieurs très futuristes et des environnements naturels. Deux épisodes seront lancés en streaming à partir du 31 août prochain, ce qui nous laissera peu de temps de répit entre la fin d'Obi-Wan Kenobi, Miss Marvel et She-Hulk. Décidément, ça ne chôme pas du côté de Disney.





