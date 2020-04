Night Call : une jolie mise à jour pour prolonger les virées nocturnes

Malgré une réception en demi-teinte, difficile ne pas saluer le concept de Night Call, immergeant le joueur dans la peau d'un chauffeur de taxi parisien plus que louche lors de ses courses nocturnes. Échangeant avec ses passagers et parcourant les rues de la Capitale, le héros offrait malgré tout une ambiance noire pas désagréable qui bénéficie aujourd'hui d'une jolie mise à jour : " The Long Way Home", c'est son petit sobriquet, vient ainsi ajouter quinze nouveaux clients au profil bien distinct pour aérer encore davantage les différents trajets.



Mieux encore, l'update se charge même de corriger plusieurs bugs et d'ajouter le mode inédit "La Balade", permettant simplement de déambuler tranquillement dans Lutèce, sans pression, ni interrogatoire. À la cool, quoi. Et bien sûr, ce joli patch est entièrement gratuit.



Notons que si Night Call est déjà disponible sur PC, son studio de développement Black Muffin avait également prévu une sortie sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et même mobiles, qui reste cependant toujours à déterminer.