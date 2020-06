Night Call : un trailer avec une date de sortie sur Xbox One et Switch

Bonne nouvelle pour les joueurs Xbox One et Switch, car le jeu narratif Night Call arrive enfin sur consoles, ce qui permettra aux joueurs d'incarner un chauffeur de taxi parisien lors d'une nuit de travail pas comme les autres. En effet, un tueur en série rôde dans les rues de la capitale, et il faudra user de notre tchatche pour interroger subtilement nos clients, et retrouver la trace de cet assassin. Au total, plus de 90 passagers sont disponibles, sachant qu'en fonction de vos choix, les dialogues pourront passer d'un sujet à l'autre, et vous donner les éléments clef pour sauver votre vie.