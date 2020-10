Need For Speed Hot Pursuit Remastered : le jeu annoncé sur consoles et PC, des images et un 1er trailer officiel

Need For Speed : Hot Pursuit Remastered. Dans son communiqué, l'éditeur américain explique tout naturellement que le jeu bénéficiera de graphismes améliorés, ce qui permettra de (re)découvrir Seacrest County sous un nouveau jour. Le mode "Carrière" continuera de s'appuyer sur ce qui a fait le sel de la version originale, à savoir la possibilité d'incarner soit " un policier équipé d'armes tactiques au volant de voitures suralimentées", soit "un pilote d'élite capable de rééquilibrer la balance à l'aide de contre-attaques et de manœuvres défensives".



Puisque l'on parle du contenu, il est précisé que ce remaster intégrera d'office tous les DLC déployés après la sortie du jeu en 2010, dont les modes "Armé & Dangereux" et "Lamborghini indomptables". " De tout nouveaux succès, des habillages et des couleurs de voitures, moins d'arrêts brutaux, une galerie et un mode photo mis à jour et de nombreuses améliorations qualitatives complètent le tableau", est-il indiqué dans le communiqué, sachant que Need For Speed : Hot Pursuit Remastered recevra des nouveaux habillages ultérieurement.



Bien sûr, l'Autolog - qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque - sera bien là pour se mesurer à d'autres joueurs de manière asynchrone et relever tout un tas de défis, sachant que la nature cross-play du multijoueur permettra de comparer ses performances quelle que soit notre machine. La sortie de Need For Speed : Hot Pursuit Remastered est fixée au 6 novembre prochain sur Xbox One, PC et PS4, et pas avant le 13 du même mois sur Nintendo Switch.





Après les rumeurs de ces derniers mois les indices semés récemment, et le gros leak de ce matin, il était évident qu'Electronic Arts allait finir par officialiser