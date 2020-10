Need For Speed Hot Pursuit Remastered : le jeu fuite, contenu, jaquettes et premiers screenshots

Need For Speed : Remastered est donc une réalité, puisque le jeu a fuité dans la nuit au Japon. On découvre donc de premiers screenshots, ainsi que les jaquettes qui seront disponibles au pays du soleil-levant. Selon le tweet initial, le jeu sortira le 6 novembre au Japon (à voir pour l'Europe), et contiendra tous les DLC sortis, ainsi que 6h de jeu supplémentaires (dont 30 défis) de nouveaux succès, et des nouvelles couleurs de voitures. Mieux, le jeu prendra également en charge le multijoueurs en crossplay sur toutes les plateformes. Bien que seules les jaquettes PS4 et Switch soient montrées, on imagine que le jeu devrait également arriver sur PC et Xbox One. L'officialisation devrait avoir lieu dans 6h d'après le compte à rebours présent sur le site web officiel de la série.