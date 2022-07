NBA 2K23 : 2K Games lâche enfin les premières images de gameplay !

Avec une sortie programmée pour le 9 septembre prochain, NBA 2K23 fait son retour sous les feux des projecteurs, avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacré au gameplay. Enfin, "gameplay" est un bien grand mot, puisqu'il est juste question d'un enchaînement de cinématiques, certes in-game, mais qui ne détaille pas les nouveautés et les mécaniques de jeu. Pour ça, il va falloir être un peu plus patient pour que Visual Concepts nous précise les changements opérés cette année. En attendant, on peut contempler la beauté des graphismes, toujours plus photoréalistes, même si la série a tendance à stagner en termes de rendu visuel. Sachez que cette année, NBA 2K23 sortira en plusieurs éditions différentes, avec jaquettes distinctes à chaque fois, dont une qui rendra hommage au plus grand de la discipline, à savoir Michael Jordan.