NBA 2K23 : le mode MyTeam et ses nouveautés détaillés dans une grosse vidéo

La rentrée est imminente et la sortie de NBA 2K23 également. Histoire de montrer aux joueurs qu'ils peuvent investir 80€ cette année encore dans le nouveau NBA 2K, l'éditeur 2K Games et le studio Visual Concepts ont décidé de mettre en avant les nouveautés apportées dans le mode MyTeam. Pas étonnant quand on sait qu'il s'agit de l'un des leviers financiers de la série chaque année, avec un système repris du FUT de FIFA. Cette année, les changements ont été faits selon la demande de la communauté, très présente sur le jeu, et comme la suppression des contrats et l'ajout du mode "Triple Menace" en ligne étaient archi demandés, Visual Concepts s'est plié aux desiderata des joueurs. Du coup, il sera possible de faire équipe avec des amis en coop 3v3. C'est l'occasion pour les développeurs de glisser un mot sur le tournoi annuel "MyTEAM Unlimited Tournament" qui permettra au gagnant de repartir avec la coquette somme de 250 000$. De quoi motiver les plus performants.

Voici les principaux points forts des mises à jour NBA 2K23 MyTEAM de cette année listés par 2K Games :

Triple Menace en ligne : Co-Op : Pour la toute première fois dans MyTEAM, ce tout nouveau mode de jeu permettra aux joueurs de s'associer avec des amis pour jouer en ligne en coop 3v3 à travers différentes variantes. Mode fiesta, coop et compétitif en ligne.



Illimité : Les tout nouveaux niveaux Prestige permettent aux joueurs qui atteignent le niveau supérieur de recommencer et de débloquer encore plus de récompenses. Les joueurs gagneront des points de Saison, à chaque victoire ou défaite, qui les aideront à progresser dans les niveaux. Au-delà des récompenses à chaque niveau, il existe un nouveau Coffre que vous pouvez ouvrir après chaque victoire. Les classements sont de retour et afficheront les statistiques des amis et des meilleurs joueurs de la communauté MyTEAM. En prime, une icône spéciale sera affichée à côté des noms des joueurs du Top 10. Les joueurs peuvent également remporter une icône spéciale pour avoir terminé tous les niveaux et prestiges possibles pour la Saison.







Clutch Time mode solo : Plongez dans une version solo de Clutch Time, un mode rapide avec une ligne à 4 points, pour prendre votre meilleur cinq de départ et affronter l'IA.



Cartes de démarrage : Les joueurs peuvent choisir entre les All-Stars Ja Morant, Jimmy Butler ou Joel Embiid pour diriger leur collection. Les joueurs pourront jouer avec leurs choix de cartes de départ dans un jeu Triple Menace avant de finaliser leur décision. Après 10 matchs dans n'importe quel mode MyTEAM, les joueurs gagneront une carte Améthyste Fred Jones de 90 en note générale pour aider à relancer leur équipe.



Exhibitions : Les joueurs peuvent désormais envoyer des cartes de joueurs en missions dans le monde entier. Une fois celles-ci terminées, les joueurs reviendront avec une récompense spéciale.







Armoire à Trophées : Il s'agit d'une nouvelle façon de gagner des joueurs de haut niveau de chaque franchise en complétant l’Armoire à Trophées d'une équipe. Avec 15 cartes d'événement pour chaque franchise NBA, mettant en valeur les moments clés de leur histoire, les joueurs peuvent gagner un joueur Diamant Rose pour chaque équipe.



Tournoi illimité MyTEAM : Le Tournoi Ilimité MyTEAM 250 000 $ est de retour cette année pour chaque génération de consoles. Atteignez le niveau Emeraude dans le nouvel Illimité avant le premier GameDay du 15 octobre pour participer. Les finalistes participeront en personne à un événement pour couronner les champions du Console Champions 50 000 $ et du Grand Champions 200 000 $.