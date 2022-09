NBA 2K23 : présentation du mode "MaCarrière" en vidéo, il y a du changement

La date de sortie de NBA 2K23 approche à pas de géant, et 2K Games continue d'exposer son jeu pour en faire sa promo. Quelques jours après nous avoir présenté le mode "MyTeam" avec ses principaux points forts, voilà qu'une vidéo de présentation autour du mode "MaCarrière" a été publiée sur la chaîne YouTube de 2K Games. L'éditeur nous assure qu'il s'agira du scénario le plus vaste et le plus impliqué de l'histoire de la franchise, sachant que des éléments des précédents mode Histoire ont été mis de côté, puisque les années lycée et fac ont été supprimées, ce qui n'est pas plus mal. On va donc démarrer juste après la Draft de la NBA, ce qui va permettra au joueur de se focaliser sur les performances de son avatar sur le terrain. Cela ne va pas empêcher de devoir gérer la carrière hors du terrain par le biais de nombreuses activités comme la musique, la mode et les affaires. Histoire d'apporter un peu plus de consistance, et surtout de notoriété au jeu, 2K Games a fait appel au rappeur J. Cole qui sera présent dans le mode "MaCarrière" en tant qu'artiste hip-hop . Ce dernier aura même droit à une version du jeu avec sa photo sur la cover, mais qui sortira quelques mois plus tard, et vendu exclusivement dans les boutiques GameStop aux États-Unis et au Canada. Il s'agira de l'Édition DREAMER.